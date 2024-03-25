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В Одесі пролунали вибухи: росіяни завдають ракетних ударів

Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 25 березня, вдень місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" в Telegram , голову Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією видання, у місті чули кілька гучних вибухів.

У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Ворог атакує нас ракетами", - додав він.

Варто зауважити, що у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу балістики та попереджали про політ ракети у бік Одеси.

Оновлено 17:50

В Одесі чули повторні вибухи. До цього Повітряні сили попереджали про ще одну ракету у бік міста.

Удари по Одесі

Нагадаємо, останнім часом росіяни неодноразово завдавали ударів по Одесі. Для цього вони застосовували ракети та дрони-камікадзе.

Зокрема, у п'ятницю, 22 березня, окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Під їхньою атакою знаходилася Одеса та область.

Ціллю таких атак стали енергетичні об'єкти. Внаслідок ударів 53 тисячі абонентів залишилися без світла. Через пошкодження в Одесі та районі почалися екстрені відключення світла.

Сьогодні, 25 березня, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на тлі останніх ударів світло мешканцям Одеси включатимуть на 2-3 години на добу.

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ОдесаПовітряні сили УкраїниПовітряна тривогаРакетний ударВибухи