В Одесі пролунали вибухи: росіяни завдають ракетних ударів

За інформацією видання, у місті чули кілька гучних вибухів.

У свою чергу голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"Ворог атакує нас ракетами", - додав він.

Варто зауважити, що у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу балістики та попереджали про політ ракети у бік Одеси.

Оновлено 17:50

В Одесі чули повторні вибухи. До цього Повітряні сили попереджали про ще одну ракету у бік міста.