В Одессе прогремели взрывы: россияне наносят ракетные удары

В Одессе сегодня, 25 марта, днем местные жители услышали взрывы. В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую" в Telegram , главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

В Одессе слышали повторные взрывы. До этого Воздушные силы предупреждали об еще одной ракете в сторону города.

Стоит заметить, что в Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе баллистики и предупреждали о полете ракеты в сторону Одессы.

"Враг атакует нас ракетами", - добавил он.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

По информации издания, в городе слышали несколько громких взрывов.

Удары по Одессе

Напомним, последнее время россияне неоднократно наносили удары по Одессе. Для этого они применяли ракеты и дроны-камикадзе.

В частности, в пятницу, 22 марта, оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Под их атакой находилась Одесса и область.

Целью таких атак стали энергетические объекты. В результате ударов 53 тысячи абонентов остались без света. Из-за повреждений в Одессе и районе начались экстренные отключения света.

Сегодня, 25 марта, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что на фоне последних ударов свет жителям Одессы будут включать на 2-3 часа в сутки.

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