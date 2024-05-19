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В Одесі пролунали вибухи: росіяни запустили по місту "Шахеди"

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники по типу "Шахед" на південь України. В Одесі лунали вибухи.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланям на Повітряні сили та "Думську".

В Одесі та області було оголошено сигнал повітряної тривоги через ворожу атаку безпілотниками.

Близько 03:00 місцеві ЗМІ повідомили про звуки вибуху у місті. Через декілька хвилин було уточнено, що вибухів було декілька.

"Дрони з Чорного моря в напрямку Чорноморська Одеської області", - повідомили Повітряні сили.

Станом на 03:10 про постраждалих не повідомлялось.

Обстріли Одеси

Напередодні Росія запустила шість ракет для ударів по території Одеської області. Відомо, що половину з них було збито силами ППО. Однак за словами курівника області Олега Кіпера, в результаті влучання було зафіксовано пожежу, а також було відомо про 5 постраждалих.

Пізніше Кіпер уточнив, через обстріл РФ загинула одна людина. Також збільшилась кількість поранених - до 7 осіб.

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