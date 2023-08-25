В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

В Одесі пролунали вибухи сьогодні вночі 25 серпня. В регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Вся область, будьте в укриттях до відбою, зафіксована ракетна небезпека", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Як повідомляють сили оборони півдня в області працюють сили протиповітряної оборони. Громадян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Також, гучний вибух пролунав в Одесі пізно ввечері 24 серпня.
Після виходу із зернової угоди РФ активно обстрілює портову інфраструктуру Одеської області. Зокрема, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників.
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