В Одесі пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО

В Одесі пролунали звуки вибухів сьогодні вночі, 23 жовтня. В місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
"В Одесі чути вибухи. Працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників.
"Одеська область, Затока - загроза ударних БпЛА з Чорного моря", - заявили Повітряні Сили.
Офіційної інформації про причини та наслідки вибухів поки не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги мешканців регіону закликають залишатися в укриттях.
Близько третьої години ночі 17 жовтня в Одесі пролунала серія вибухів, у регіоні працювали засоби ППО ЗСУ.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що війська РФ завдали ракетно-авіаційного удару, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 "Шахедів"
Захисники українського неба знищили одну авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих Shahed-136/131".
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