ua en ru
Вт, 17 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

Вівторок 17 жовтня 2023 07:15
UA EN RU
Війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про збиті цілі Фото: війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами", ППО знищила більшу частину цілей (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатої ракети, а також ракет комплексу С-300 та ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"З початку доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 і 6 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіа Х-59 та 6 ворожих Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах розповіли подробиці нічної атаки

Повідомляється, що вночі 17 жовтня противник застосував шість ударних БпЛА типу з району мису Чуада (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 із літака Су-34.

Також зафіксовано застосування супротивником двох керованих зенітних ракет С-300 на східному напрямку.

Війська РФ вночі били ракетами та &quot;Шахедами&quot;: у Повітряних силах розповіли про збиті цілі

ППО знищила крилату ракету у небі Миколаївської області

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що сили ППО близько 03:30 у небі області знищили ворожу ракету, попередньо типу Х-59.

Нічна атака на Україну 16 жовтня

Минулої ночі окупанти також завдали комбінованої атаки по території України. Війська РФ атакували Україну з повітря за кількома напрямками, застосувавши "Шахеди" керовані авіаційні ракети та балістику.

Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Внаслідок бойової роботи сил ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed-136/131. Таким чином, нашим захисникам неба вдалося збити 2 з 6 ракет та 11 з 12 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атака ПВО Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про збиті цілі
Війська РФ вночі били ракетами та "Шахедами": у Повітряних силах розповіли про збиті цілі
DAILY
Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Що відбувається в Ізраїлі та як на війну можуть вплинути країни Близького Сходу