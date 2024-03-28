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В Одесі пролунали вибухи

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Одесі пролунали вибухи. Одразу після цього на Одещині оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram-канал Повітряних сил України.

За даними Повітряних сил, у бік Одеси летіла російська ракета.

"Ракета на Одещину", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, голова ОВА закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Одеса та район, в укриття", - написав він.

Оновлено (8:20)

Кіпер закликав не покидати укриття до відбою. 

"Жителі Одещини, не поспішайте виходити з укриттів! Загроза триває", - заявив він. 

Удар по Україні в ніч з 27 на 28 березня

Російські війська атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед" сьогодні вночі, з 27 на 28 березня. У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що спочатку дрони влетіли в повітряний простір України з боку Курської області РФ у Сумську область курсом на Харків.

Через деякий час у Харкові було чутно вибухи. Також через деякий час загрозу застосування ворогом "Шахедів" було оголошено в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Під час бойової роботи вибухи лунали в Дніпрі та Дніпропетровській області, також повідомляли про роботу сил ППО в Одесі. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено кілька приватних будинків у Запоріжжі, також є поранені.

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