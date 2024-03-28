RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе прогремели взрывы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Одессе прогремели взрывы. Сразу после этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера и Telegram-канал Воздушных сил Украины.

По данным Воздушных сил, в сторону Одессы летела российская ракета. 

"Ракета в Одесскую область", - говорится в сообщении. 

В свою очередь глава ОВА призвал жителей находиться в укрытиях. 

"Одесса и район, в укрытие", - написал он. 

Обновлено (8:20)

Кипер призвал не покидать укрытия до отбоя. 

"Жители Одесской области, не спешите выходить из укрытий! Угроза продолжается", - заявил он. 

Удар по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков.

Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы. Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

В ходе боевой работы взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеВойна России против Украины