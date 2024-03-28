В Одессе прогремели взрывы

По данным Воздушных сил, в сторону Одессы летела российская ракета.

"Ракета в Одесскую область", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава ОВА призвал жителей находиться в укрытиях.

"Одесса и район, в укрытие", - написал он.

Обновлено (8:20)

Кипер призвал не покидать укрытия до отбоя.

"Жители Одесской области, не спешите выходить из укрытий! Угроза продолжается", - заявил он.

Удар по Украине в ночь с 27 на 28 марта

Российские войска атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед" сегодня ночью, с 27 на 28 марта. В Воздушных силах ВСУ сообщают, что изначально дроны влетели в воздушное пространство Украины со стороны Курской области РФ в Сумскую область курсом на Харьков.

Спустя некоторое время в Харькове были слышны взрывы. Также спустя некоторое время угроза применения врагом "Шахедов" была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях.

В ходе боевой работы взрывы звучали в Днепре и Днепропетровской области, также сообщали о работе сил ПВО в Одессе. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждено несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

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