UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 12 грудня, увечері місцеві мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram та голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram.

Військові розповіли про те, що група "Шахедів" летить у бік Одеси. При цьому пізніше вони уточнили, що триває бойова робота.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Одеса, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць і не підходьте до вікон! Не будьте на вулиці. Наші хлопці працюють", - наголосив Кіпер.

Атака дронів на південь

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, увечері російські окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Ворожі безпілотники фіксували у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Зокрема, в Одеській області помітили кілька груп ворожих безпілотників.

Місцева влада неодноразово закликала жителів регіону залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесавибухиатака дронівВійна Росії проти України