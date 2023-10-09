В Одессе раздавались взрывы во время воздушной тревоги

Ночью 9 октября в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.

Как сообщает издание, взрывы раздавались около 23:32 и 23:42. По словам журналистов, в городе работает ПВО.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения "шахедов", последняя группа дронов двигалась в направлении Залива Одесской области.

"Жители Одесского и Белгород-Днестровского районов, пожалуйста, находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Это важно! Работу сил ПВО не снимать!" – призвал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Повторные взрывы

После сообщения Воздушных сил о том, что атака "шахедами" продолжается, в городе снова раздались взрывы. "Думская" снова заявила о работе ПВО.

В 00:49 в Силах обороны юга сообщили, что в регионе идет работа ПВО.

Атака дронов на Одесскую область 6 октября

В ночь на 6 октября россияне атаковали "шахедами" Одесскую область . В результате ударов были повреждены зернохранилище и грузовики. В ОВА отметили, что над регионом сбили три беспилотника врага.

Кроме этого, россияне обстреляли пограничную и припортовую инфраструктуру Измаильского района. В результате атаки повреждено зернохранилище, вспыхнули 9 грузовиков. Пожар уже был потушен. Обошлось без пострадавших.

Также из-за атак в Измаильском районе приостановили работу паромной переправы.

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