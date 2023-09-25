UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 25 вересня в Одесі пролунили вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

Видання повідомило про щонайменше чотири вибухи. Також вони заявили про роботу ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.

В той же час, в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух в сторону Одеси групи ворожих БПЛА типу Shahed.

Повітряна атака 25 вересня

В ніч на 25 вересня росіяни знову атакували територію України з повітря. Повітряні сили попередили про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Наразі тривога охопила більшість регіонів України, а ПС попередили про ракетну небезпеку для східної та центральної частини країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесавибухиВійна Росії проти України