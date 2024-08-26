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В Одесі пролунали вибухи під час масованого ракетного удару РФ по Україні

Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів міста просять не залишати безпечні укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера Telegram.

"В Одесі чутно вибухи! Дуже прошу, не виходьте з безпечних місць!" - написав він.

Раніше Кіпер повідомив про ракетну небезпеку в області та необхідність перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Крім того, в Одесі у звʼязку із знеструмленням тимчасово призупинено роботу електротранспорту .

Нагадаємо, вранці 26 серпня по всій Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ракет і дронів. Повідомляється про злети стратегічних бомбардувальників, а також про можливі запуски "Калібрів" у Чорному морі. Крім того, Росія запустила по Україні близько сотні "Шахедів".

У низці міст України вже пролунали вибухи. Зокрема у Києві працює протиповітряна оборона. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом.

У Харкові під час масованого обстрілу Російської Федерації пролунала серія вибухів. У Луцьку внаслідок обстрілу Росії пошкоджено багатоквартирний будинок

На тлі цього масованого обстрілу Польща підняла в повітря свою авіацію та авіацію союзників.

Детальніше про атаку 26 серпня читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна під масованим ударом. Що відомо про атаку на зараз".

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ОдесаВійна Росії проти України