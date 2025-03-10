В Одессе прогремели взрывы

В Одессе вечером понедельника, 10 марта, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают , что россияне запустили ударные дроны Shshed из Черного моря в направлении Одесской области.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Обстрел Украины 10 марта

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов типа Shahed.

По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие 130-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.