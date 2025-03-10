ua en ru
Пн, 10 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Одессе прогремели взрывы

Одесса, Понедельник 10 марта 2025 23:05
UA EN RU
В Одессе прогремели взрывы Фото: в Одессе прогремели взрывы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе вечером понедельника, 10 марта, прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Одессы Геннадия Труханова.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал Труханов.

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают, что россияне запустили ударные дроны Shshed из Черного моря в направлении Одесской области.

Обстрел Украины 10 марта

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов типа Shahed.

По состоянию на 08:00 было подтверждено сбитие 130-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Взрывы
NEWS
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине