В Одессе раздались взрывы
Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
В Одессе во время российской атаки ударными БПЛА раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса.
Сначала издание сообщило об одном взрыве, а через несколько минут о "повторных взрывах".
Напомним, поздно вечером, 9 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед".
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