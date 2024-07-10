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В Одессе раздались взрывы

Среда 10 июля 2024 04:07
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В Одессе раздались взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

В Одессе во время российской атаки ударными БПЛА раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное Одесса.

Сначала издание сообщило об одном взрыве, а через несколько минут о "повторных взрывах".

Напомним, поздно вечером, 9 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед".

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