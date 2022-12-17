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В Одессе прогремели взрывы

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Одесса, Суббота 17 декабря 2022 06:41
В Одессе прогремели взрывы Фото: в Одессе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В субботу утром, 17 декабря, в Одессе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Взрыв произошел во время воздушной тревоги. Жителей просят оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

Напомним, что 10 декабря оккупанты ночью атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики, из-за чего вся Одесса осталась без света, его подавали только критической инфраструктуре.

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