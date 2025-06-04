В Одесі пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів РФ

"В Одесі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 00:58.

Напередодні вибухів військові попереджали, що в напрямку Одеси летять дрони. Згодом мешканців закликали перейти в укриття, після чого в місті стало гучно.

Протягом останніх 20 хвилин канал "Думская" писав, що вибухи у місті продовжувалися і ворожі дрони продовжують залітати з Чорного моря. Зокрема, в місті працює ППО.

Оновлено о 01:55

Місцеві канали писали про ще низку вибухів, однак станом на цю хвилину в Одеській області оголосили відбій тривоги. Наразі все спокійно.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:24 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжує в Одеській, Миколаївській, Харківській, Донецькій та частині Дніпропетровської області.