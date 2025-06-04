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В Одессе прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов РФ

Фото: в Одессе на фоне атаки дронов работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 июня в Одессе раздаются звуки взрывов. Россияне атакуют город дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини", канал Воздушных сил ВСУ и Telegram-канал "Думская".

"В Одессе прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 00:58.

Накануне взрывов военные предупреждали, что в направлении Одессы летят дроны. Впоследствии жителей призвали перейти в укрытие, после чего в городе стало шумно.

В течение последних 20 минут канал "Думская" писал, что взрывы в городе продолжались и вражеские дроны продолжают залетать с Черного моря. В частности, в городе работает ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжает в Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и части Днепропетровской области.

Обстрелы Одессы

Отметим, что россияне регулярно атакуют Одессу дронами, а порой запускают по городу даже ракеты. Вчерашняя ночь не стала исключением.

Утром мер Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате атаки БпЛА были повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, а также сгорели машины.

Позже в ДСНС дополнились, что из-за вражеского обстрела пострадали 4 человека. Также спасатели написали следующее:

"По разным адресам вспыхнули пожары. Самый масштабный был в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 машины, пострадали гаражи и дома", - сообщили чрезвычайники.

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