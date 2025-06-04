В Одессе прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов РФ

"В Одессе прогремели взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 00:58.

Накануне взрывов военные предупреждали, что в направлении Одессы летят дроны. Впоследствии жителей призвали перейти в укрытие, после чего в городе стало шумно.

В течение последних 20 минут канал "Думская" писал, что взрывы в городе продолжались и вражеские дроны продолжают залетать с Черного моря. В частности, в городе работает ПВО.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:24 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжает в Одесской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и части Днепропетровской области.