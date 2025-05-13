В Одесі прогримів вибух: військові попередили про швидкісну ціль

Мешканці Одеси сьогодні, 13 травня, ввечері почули вибух. В Одеській області фіксували швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ в Telegram і мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Поки що офіційних подробиць про причини вибуху в Одесі немає. "Загроза балістики", - попереджав жителів до вибуху мер міста. При цьому Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль над акваторією Чорного моря. Вона прямувала в бік населеного пункту Чорноморськ Одеської області. Варто зауважити, що Росія атакує Одеську область на тлі планів провести переговори з Україною в Стамбулі 15 травня.