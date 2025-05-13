В Одессе прогремел взрыв: военные предупредили о скоростной цели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ", Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram .

Стоит заметить, что Россия атакует Одесскую область на фоне планов провести переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

При этом Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря. Она направлялась в сторону населенного пункта Черноморск Одесской области.

Пока что официальных подробностей о причинах взрыва в Одессе нет.

Мирные переговоры

Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые контакты. Переговоры глава Кремля захотел провести в Стамбуле 15 мая.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он лично приедет и ожидает, что Путин тоже согласиться на встречу.

Пока четких договоренностей насчет переговоров в Стамбуле и об их участниках нет.

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