В Одесі прогримів вибух: пошкоджено три автомобілі

Підрив автомобіля в Дніпрі

Нагадаємо, 14 грудня в Дніпрі прогримів вибух. ЗМІ писали про те, що було підірвано автомобіль. На місці події помітили поліцейських і медиків.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили, що вибух автомобіля в Дніпрі був терактом. Загинув військовий, ще двоє правоохоронців дістали поранення.

До слова, останнім часом в Україні частими стали теракти агентів російських спецслужб. Зловмисники закладали вибухівку біля будівель ТЦК і поліції в різних містах країни.

Як пояснював очільник Нацполіції України Іван Виговський, мета таких терактів - дестабілізувати ситуацію і створити у цивільних негативну думку про військових.

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