В Одесі прогримів вибух: пошкоджено три автомобілі

В Одесі на одній із вулиць пролунав вибух. Унаслідок цього три автомобілі пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції в Одеській області.

На місці вже працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Обставини події з'ясовуються.

За інформацією правоохоронців, попередньо автомобілі було пошкоджено внаслідок детонації невідомого предмета. При цьому постраждалих через вибух немає.

Підрив автомобіля в Дніпрі

Нагадаємо, 14 грудня в Дніпрі прогримів вибух. ЗМІ писали про те, що було підірвано автомобіль. На місці події помітили поліцейських і медиків.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили, що вибух автомобіля в Дніпрі був терактом. Загинув військовий, ще двоє правоохоронців дістали поранення.

До слова, останнім часом в Україні частими стали теракти агентів російських спецслужб. Зловмисники закладали вибухівку біля будівель ТЦК і поліції в різних містах країни.

Як пояснював очільник Нацполіції України Іван Виговський, мета таких терактів - дестабілізувати ситуацію і створити у цивільних негативну думку про військових.

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