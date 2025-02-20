В Одессе прогремел взрыв: повреждены три автомобиля
В Одессе на одной из улиц прозвучал взрыв. В результате этого три автомобиля повреждены.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в полиции.
По информации правоохранителей, предварительно автомобили были повреждены в результате детонации неизвестного предмета. При этом пострадавших из-за взрыва нет.
На месте уже работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подрыв автомобиля в Днепре
Напомним, 14 декабря в Днепре прогремел взрыв. СМИ писали о том, что был взорван автомобиль. На месте происшествия заметили полицейских и медиков.
После этого источники РБК-Украина сообщили, что взрыв автомобиля в Днепре был терактом. Погиб военный, еще двое правоохранителей получили ранения.
К слову, в последнее время в Украине частыми стали теракты агентов российских спецслужб. Злоумышленники закладывали взрывчатку возле зданий ТЦК и полиции в различных городах страны.
Как объяснял глава Нацполиции Украины Иван Выговский, цель таких терактов - дестабилизировать ситуацию и создать у гражданских негативное мнение о военных.
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