В Одесі прогримів вибух

Нагадаємо, близько 1:00 в ніч на 23 квітня російські загарбники запустили по території України дрони типу "Шахед", у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, частина БПЛА направляється з Криму в напрямку Одеси.

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