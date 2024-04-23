В Одесі прогримів вибух

В Одесі пронунав вибух. Місто перебуває під атакою ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
О 1:37 ночі Повітряні сили повідомили про атаку дронів на місто.
"Одеса - в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, близько 1:00 в ніч на 23 квітня російські загарбники запустили по території України дрони типу "Шахед", у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, частина БПЛА направляється з Криму в напрямку Одеси.
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