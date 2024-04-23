В Одессе прогремел взрыв

Напомним, около 1:00 в ночь на 23 апреля российские захватчики запустили по территории Украины дроны типа "Шахед", в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В частности, группа БПЛА направляется из Крыма в направлении Одессы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.