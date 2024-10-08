В Одесі працює ППО через атаку ударних безпілотників

Про роботу ППО в Одесі стало відомо о 01.10.

"Одеса. Бойова робота ППО по "Шахедах"", - написав він у своєму Telegram.

Зазначимо, перед тим у Повітряних силах попереджали про можливу роботу сил та засобів протиповітряної оборони в Одеській області, оскільки фіксувався рух дронів-камікадзе противника у бік регіону.

Пізніше військові розповіли, що "Шахеди" були помічені, зокрема, в акваторії Чорного моря в районі Одеси.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі, 8 жовтня, був зафіксований запуск російськими загарбниками ударних безпілотників для чергової повітряної атаки по Україні. Ворожі дрони-камікадзе заходили у повітряний простір з південного напрямку.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".