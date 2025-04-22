В Одесі пожежі після масованої атаки дронів: пошкоджені будинки і навчальний заклад

Чиновник зазначив, що напередодні ввечері, 21 квітня, російські окупанти "масовано атакували Одесу ударними безпілотниками".

Через атаку умісті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад та транспортні засоби, розповів глава ОВА

Він поінформував, що в Одесі також зайнялися пожежі.

"Над ліквідацією наслідків російських атак працюють усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додав чиновник.

Оновлено: під ударом був густонаселений район, фото наслідків

Як уточнили в мерії, російські терористи поцілили дронами по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси.

"На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в заяві міського голови Геннадія Труханова.

Також в мерії оприлюднили фото наслідків ворожої дронової атаки.

Наслідки масованої дронової атаки на Одесу ввечері 21 квітня (фото: t.me/odesacityofficial)

"Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення", - додав мер.

Оновлено: відомо про постраждалих

Пізніше глава ОВА Кіпер розповів, що внаслідок ворожої дронової атаки в Одесі, за попередніми даними, постраждали 3 людини.

"Медики надають їм всю необхідну допомогу", - написав чиновник у Telegram.

Російські дронові удари по Одесі 21 квітня

Нагадаємо, у понеділок ввечері на тлі повідомлень Повітряних сил про загрозу дронових атак в Одесі пролунало кілька вибухів.

Зазначимо, що у моніторингових групах писали про масовану дронову атаку на місто. Також в мережі повідомляли, що над Одесою фіксували близько 25 ударних безпілотників типу "Шахеди"

Додамо, що у місцевих пабліках також писали про пожежі в місті в результаті ворожої повітряної атаки, в інтернеті були оприлюднені відповідні кадри.

Також повідомлялося, що для чергової повітряної атаки із застосуванням "Шахедів" ввечері 21 квітня росармія запустила у бік України ударі БПЛА з різних напрямків.