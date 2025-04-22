В Одессе пожары после массированной атаки дронов: повреждены дома и учебное заведение

Чиновник отметил, что накануне вечером, 21 апреля, российские оккупанты "массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками".

Из-за атаки в городе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и транспортные средства, рассказал глава ОГА

Он проинформировал, что в Одессе также начались пожары.

"Над ликвидацией последствий российских атак работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", - добавил чиновник.

Обновлено: под ударом был густонаселенный район, фото последствий

Как уточнили в мэрии, российские террористы попали дронами по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы.

"На месте пожар, работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены. Жители приходят в себя от шока. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в заявлении городского головы Геннадия Труханова.

Также в мэрии обнародовали фото последствий вражеской дроновой атаки.

Последствия массированной дроновой атаки на Одессу вечером 21 апреля (фото: t.me/odesacityofficial)

"Утром будет развернут оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию, как подать документы на материальную помощь на восстановление окон и дверей, а также получить компенсацию из государственного бюджета по программе єВідновлення", - добавил мэр.

Российские беспилотные удары по Одессе 21 апреля

Напомним, в понедельник вечером на фоне сообщений Воздушных сил об угрозе дроновых атак в Одессе прозвучало несколько взрывов.

Отметим, что в мониторинговых группах писали о массированной дроновой атаке на город. Также в сети сообщали, что над Одессой фиксировали около 25 ударных беспилотников типа "Шахеды"

Добавим, что в местных пабликах также писали о пожарах в городе в результате вражеской воздушной атаки, в интернете были обнародованы соответствующие кадры.

Также сообщалось, что для очередной воздушной атаки с применением "Шахедов" вечером 21 апреля росармия запустила в сторону Украины удары БПЛА с разных направлений.