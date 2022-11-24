В Одесі повідомляють про вибухи
Фото: в Одесі повідомляють про вибухи (Getty Images)
Жителів Одеси повідомляють про звуки вибухів. При цьому в регіоні немає повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Одесі було чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що влада та військові не коментували ситуацію у регіоні. Місцеві соцмережі повідомляють про нібито навчання захисників, проте офіційного підтвердження немає.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:30 (скриншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, що вчора Росія випустила по Україні 67 ракет, з яких 51 збили наші військові. Ворог в черговий раз атакував енергетичні об'єкти України.
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