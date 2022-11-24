ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе сообщают о взрывах

Новина українською →
Одесса, Четверг 24 ноября 2022 13:34
В Одессе сообщают о взрывах Фото: в Одессе сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Одессы сообщают о звуках взрывов. При этом в регионе нет воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что власти и военные не комментировали ситуацию в регионе. Местные соцсети сообщают о якобы учениях защитников, однако официального подтверждения нет.

В Одессе сообщают о взрывах

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:30 (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, что вчера Россия выпустила по Украине 67 ракет, из которых 51 сбили наши военные. Враг в очередной раз атаковал энергетические объекты Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Взрыв воздушная тревога
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит