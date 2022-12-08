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Одесі повертають світло, але фіксують низку аварій через перенавантаження: що відомо

Фото: Одесі повернули світло, але фіксують низку аварій через перенавантаження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі та Одеському районі енергетики почали повертати світло в будинки. Але через перенавантаження фіксується низка аварій в системах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту житлово-комунального господарства та енергоефективності Одеської ОВА Антона Шалигайло.

"Енергетиками ДТЕК було виконано включення побутових споживачів Одеси та Одеського району. На жаль фіксуються випадки перенавантаження мереж, у зв'язку з чим виходять з ладу вимикачі, рубильники, автомати, наявні ситуації з горінням щитових та підстанцій. Про всі такі випадки ми інформовані", - розповів Шалигайло.

За його словами, бригади енергетиків вже працюють над їх усуненням та повернуть електроенергію в максимально короткий термін.

Нагадаємо, що 5 грудня в результаті масованого ракетного удару була пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області. Внаслідок чого мешканці регіону на довгий час залишилися без тепла, світла і зв'язку.

Додамо, вчора в Одеській ОВА анонсували, що вже 8 грудня в Одесі та сусідніх населених пунктах електропостачання повернуть на весь день. Оскільки це потрібно для роботи опалення.

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ОдесаенергетикиЕлектроенергія