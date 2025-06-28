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В Одесі пошкоджено житлову інфраструктуру: перші фото наслідків атаки РФ

Субота 28 червня 2025 01:35
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В Одесі пошкоджено житлову інфраструктуру: перші фото наслідків атаки РФ Фото: пошкоджений будинок в Одесі (t.me/truonline)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Одесі (t.me/truonline)

Глава ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 червня, влада попередила одеситів, щоб вони були в укриттях. Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що в напрямку міста летять групи дронів.

Невдовзі місцеві жителі чули версії вибухів, які тривали аж до початку наступної доби.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, а саме - житлові будинки та автомобілі. Крім того, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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