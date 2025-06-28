ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Одессе повреждена жилая инфраструктура: первые фото последствий атаки РФ

Суббота 28 июня 2025 01:35
UA EN RU
В Одессе повреждена жилая инфраструктура: первые фото последствий атаки РФ Фото: поврежденный дом в Одессе (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/truonline)

Глава ОГА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Обстрел Одессы

Напомним, поздно вечером, 27 июня, власти предупредили одесситов, чтобы они были в укрытиях. В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летят группы дронов.

Вскоре местные жители слышали версии взрывов, которые длились аж до начала следующих суток.

Позже стало известно, что в Одессе в результате российский атаки повреждена гражданская инфраструктура, а именно - жилые дома и автомобили. Кроме того, известно о минимум трех пострадавших.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу