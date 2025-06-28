В Одессе повреждена жилая инфраструктура: первые фото последствий атаки РФ
Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.
Глава ОГА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.
Обстрел Одессы
Напомним, поздно вечером, 27 июня, власти предупредили одесситов, чтобы они были в укрытиях. В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летят группы дронов.
Вскоре местные жители слышали версии взрывов, которые длились аж до начала следующих суток.
Позже стало известно, что в Одессе в результате российский атаки повреждена гражданская инфраструктура, а именно - жилые дома и автомобили. Кроме того, известно о минимум трех пострадавших.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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