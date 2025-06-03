В Одесі пошкоджено будинки та згоріли авто: з'явились фото наслідків атаки РФ

В ніч на 3 червня росіяни запустили по Одесі дрони. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова.
"Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки. На даний момент повідомлення про постраждалих відсутні", - написав Труханов.
Він уточнив, що на місці події працює оперативний штаб. Зокрема, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.
"Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання", - додав глава міста.
У ДСНС теж підбили підсумки та показали фото. Зокрема, всього внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини.
"За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - поінформували надзвичайники.
Зазначимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу та область дронами, а також періодично балістичними ракетами.
Зокрема, ніч на 1 червня не стала винятком. Тоді ворог вдарив безпілотниками по Білгород-Дністровському району Одеської області. Унаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки та корпус бази відпочинку, де виникла пожежа.
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