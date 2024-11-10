В Одессе показали последствия российского воздушного удара, известно о пострадавших

В Одессе в результате российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе, нанесенной вчера вечером, есть пострадавшие. Перед этим было известно об одном травмированном человеке из-за "Шахедного" удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Одесского городского совета.

"Очередной акт терроризма со стороны россиян. Есть пострадавшие - оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно - без погибших", - передали в мэрии.

В мэрии отметили, что под удар снова попали жилые дома и мирные люди.

"В одном из разрушенных домов мы нашли погибшую собаку. Вот с кем они воюют", - говорится в публикации горсовета.

Также отмечается, что на месте прилетов работают оперативные службы. Утром в Одессе развернут городской штаб для обращений за помощью граждан, чьи дома пострадали в результате российской атаки.

Кроме того, в мэрии обнародовали кадры с последствиями вражеского удара по Одессе.

Последствия удара "Шахедов" по Одессе вечером 9 ноября (фото: t.me/odesacityofficial)

Удар "Шахедов" по Одессе

Как сообщалось ранее, 9 ноября поздно вечером в Одессе раздались взрывы на фоне российской воздушной атаки с применением ударных беспилотников. Также местные власти заявляли о работе сил и средств ПВО.

Позже в ОВА проинформировали, что в Одессе в результате атаки "Шахедов" были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и произошли пожары. Из-за обстрелов пострадал один человек.

Также напомним, в ночь на 10 ноября российские террористы запустили несколько групп "Шахедов" по Украине с разных направлений.