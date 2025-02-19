В Одесі після ворожої атаки тимчасово не працюють навчальні заклади: що відомо

Наслідки ворожої атаки в Одесі

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок ворожої атаки без світла й опалення залишилися:

14 шкіл;

13 дитячих садочків;

великий мікрорайон житлової забудови (понад 500 будинків).

Суттєво пошкоджені також дитяча поліклініка та дитячий садок.

Пожежа - як результат атаки дронів (фото: facebook.com/oda.odesa)

"Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Розгортаємо палатки. Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Комунальні служби ліквідують наслідки атаки", - розповів він у своєму Facebook.

За словами посадовця, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей - до покращення ситуації.

"Працюватимуть пункти обігріву та "Пункти незламності", де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю. Тримаймося", - підсумував він.

Допис Труханова (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

У прес-службі Міністерства розвитку громад і територій України також повідомили, що ворог атакував Одесу дронами.

Уточнюється, що в місті було знеструмлено дві районні котельні, через що без опалення залишилися частина споживачів Київського району:

14 шкіл;

13 дитячих садочків;

9 медичних закладів;

489 житлових будинків.

"Загалом без тепла - майже 80 тисяч людей. Водопостачання наразі забезпечується завдяки генераторам. Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. Запуск котелень планують завершити найближчим часом", - додали у міністерстві.

Наголошується, що через відсутність світла й тепла навчальні заклади тимчасово не працюють. Дітей у школи та дитячі садки не приймають до стабілізації ситуації.

"Для мешканців у місті розгорнули пункти обігріву та "Пункти незламності", де можна зігрітися та зарядити гаджети", - підсумували у прес-службі у Facebook.

Публікація міністерства розвитку громад і територій (скриншот: facebook.com/Ministry.for.development)

В Одеській обласній військовій (державній) адміністрації розповіли, що російські терористи масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками.

"Над знищенням ворожих цілей працювали наші сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі", - повідомили українцям.

Наслідки ворожої атаки в Одесі (фото: facebook.com/oda.odesa)

Зазначається, що внаслідок ворожих дій постраждало чотири особи, серед них - одна дитина. Всі госпіталізовані перебувають у стані середнього ступеню важкості.

У частині Одеського району міста діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів.

"На місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян проти мирного населення Одещини. Вкотре закликаємо: при оголошенні повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття. Ваше здоров'я та життя - найголовніша цінність", - підсумували в ОВА.

Інформація від Одеської ОВА (скриншот: facebook.com/oda.odesa)