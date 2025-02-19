В Одессе после вражеской атаки временно не работают учебные заведения: что известно

Последствия вражеской атаки в Одессе

Городской глава Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате вражеской атаки без света и отопления остались:

14 школ;

13 детских садов;

большой микрорайон жилой застройки (более 500 домов).

Существенно повреждены также детская поликлиника и детский сад.

Пожар - как результат атаки дронов (фото: facebook.com/oda.odesa)

"Специалисты уже оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию. Разворачиваем палатки. Утром районная администрация начнет принимать заявления от жителей поврежденных квартир. Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки", - рассказал он в своем Facebook.

По словам чиновника, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей - до улучшения ситуации.

"Будут работать пункты обогрева и "Пункты несокрушимости", где можно будет согреться, подзарядить гаджеты и выпить горячего чая. Держимся", - подытожил он.

Пост Труханова (скриншот: facebook.com/gtrukhanov)

В пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины также сообщили, что враг атаковал Одессу дронами.

Уточняется, что в городе были обесточены две районные котельные, из-за чего без отопления остались часть потребителей Киевского района:

14 школ;

13 детских садов;

9 медицинских учреждений;

489 жилых домов.

"В целом без тепла - почти 80 тысяч человек. Водоснабжение сейчас обеспечивается благодаря генераторам. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Запуск котельных планируют завершить в ближайшее время", - добавили в министерстве.

Отмечается, что из-за отсутствия света и тепла учебные заведения временно не работают. Детей в школы и детские сады не принимают до стабилизации ситуации.

"Для жителей в городе развернули пункты обогрева и "Пункты несокрушимости", где можно согреться и зарядить гаджеты", - подытожили в пресс-службе в Facebook.

Публикация министерства развития общин и территорий (скриншот: facebook.com/Ministry.for.development)

В Одесской областной военной (государственной) администрации рассказали, что российские террористы массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками.

"Над уничтожением вражеских целей работали наши силы ПВО. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили", - сообщили украинцам.

Последствия вражеской атаки в Одессе (фото: facebook.com/oda.odesa)

Отмечается, что в результате вражеских действий пострадали четыре человека, среди них - один ребенок. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

В части Одесского района города действуют локальные аварийные отключения света. Критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.

"На местах над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления россиян против мирного населения Одесской области. Еще раз призываем: при объявлении воздушной тревоги - немедленно направляйтесь в укрытие. Ваше здоровье и жизнь - самая главная ценность", - подытожили в ОВА.

Информация от Одесской ОВА (скриншот: facebook.com/oda.odesa)