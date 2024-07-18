ua en ru
Чт, 18 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одессе во время угрозы баллистики раздался взрыв

Четверг 18 июля 2024 20:58
UA EN RU
В Одессе во время угрозы баллистики раздался взрыв Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Сегодня вечером, 18 июля, в Одессе раздался звук взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает мэр города Геннадия Труханова .

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", – написал он.

Следует отметить, что в южных областях объявлен сигнал воздушной тревоги. По данным воздушных сил, существует угроза применения баллистического вооружения по городу.

В Одессе во время угрозы баллистики раздался взрыв

Ракетные удары по Одессе.

В четверг, 4 июля,Россия запустила баллистическую ракету по Одесской области . Во время атаки было зафиксировано попадание в городе Черноморск, там один человек погиб, еще семь человек были ранены. Позже в больнице скончалась еще одна женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
Украина подписала соглашения о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Ярно Хабихт, ВОЗ Украина: Украинская нация становится старше, поскольку много молодежи уехало