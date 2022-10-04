В Одесі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

В Одесі вдень 4 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Попередньо, місто зазнало атаки дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі з'явилася інформація про те, що у бік міста росіяни запустили іранські безпілотники-камікадзе. Як твердять місцеві жителі, під час атаки в Одесі спрацювала система ППО.

Оновлено 13:06. За даними оперативного командування "Південь", окупанти намагалися атакувати Одеса дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Однак силам протиповітряної оборони вдалося знищити безпілотник над морем.