В Одесі під час тривоги пролунав вибух: що відомо

В Одесі вдень 4 жовтня під час повітряної тривоги пролунав вибух. Попередньо, місто зазнало атаки дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
У мережі з'явилася інформація про те, що у бік міста росіяни запустили іранські безпілотники-камікадзе. Як твердять місцеві жителі, під час атаки в Одесі спрацювала система ППО.
Оновлено 13:06. За даними оперативного командування "Південь", окупанти намагалися атакувати Одеса дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Однак силам протиповітряної оборони вдалося знищити безпілотник над морем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні військовим вдалося "приземлити" іранський ударний безпілотник Mohajer-6, яким окупанти намагалися атакувати Одесу.
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