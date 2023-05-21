В Одесі під час тривоги пролунав вибух

Спікера Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що ситуація у місті під контролем.

"Ситуація повністю під контролем. Сили оборони на певних позиціях", – заявив він у Telegram.

Водночас він закликав жителів міста не ігнорувати тривогу в області.

Одеська область

Одеська область від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не була окупована, проте була однією з головних цілей окупантів для отримання переваги в Чорному морі.

Одеса, як і населені пункти області, що розташовані на березі, неодноразово обстрілювалися окупантами з акваторії Чорного моря.

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