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В Одессе во время тревоги прогремел взрыв

Иллюстративное фото: В Одессе во время тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Взрыв в Одессе прогремел в воскресенье вечером, 21 мая. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Спикера Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что ситуация в городе под контролем.

"Ситуация полностью под контролем. Силы обороны на определенных позициях", - заявил он в Telegram.

В то же время он призвал жителей города не игнорировать тревогу в области.

Одесская область

Одесская область с начала полномасштабного вторжения Росси в Украину не была оккупирована, однако являлась одной из главных целей оккупантов для получения преимущества в Черном море.

Одесса, как и населенные пункты области, которые находятся на берегу, неоднократно обстреливались оккупантами с акватории Черного моря.

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