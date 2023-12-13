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В Одесі під час тривоги пролунали звуки вибухів

Архівне фото: В Одесі під час тривоги пролунали звуки вибухів (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні ввечері, 13 грудня, пролунали звуки вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

"В Одесі прогриміли вибухи", - йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили України повідомляли, що було зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області.

Пізніше військові повідомили про рух дронів у напрямку Одеси. А пізніше закликали жителів міста перебувати в укриттях. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також закликав жителів Одеського району до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях. 

Нічна атака на Україну

У ніч на 13 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. БпЛА були запущено з району Балаклави - тимчасово окупованого Криму. Усі дрони були успішно знищено. Більшість "приземлили" над Одеською областю - в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 3 ночі ворог завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, які летіли в напрямку міста було збито зенітним ракетним підрозділом.

Про усі подробиці та наслідки атаки на Київ можна прочитати в фоторепортажі РБК-Україна.

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