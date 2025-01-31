В Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверки. Полиция проводит проверку
В Одессе во время воздушной тревоги вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки. Полиция проводит проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.
"Полицейские проводят проверку относительно запуска фейерверков в Одессе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщения о двух событиях, произошедших в Киевском районе города, сегодня вечером поступили на спецлинию 102 от очевидцев.
Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй - после отбоя.
Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к содеянному лиц.
Обстрел Одессы 31 января
Вечером 31 января во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах трижды предупреждали об угрозе скоростных целей на город.
Позже стало известно, что россияне атаковали исторический центр Одессы. Из-за вражеской атаки пострадали два человека. Подробнее о последствиях обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.
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