В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Жителі Одеси сьогодні, 17 жовтня, чули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні. Поки місцева влада та військові не давали офіційних коментарів. Варто зазначити, що в Одеській області повітряна тривога розпочалася о 8:06. Станом на 8:30 вона ще триває. Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)