В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух
Фото: в Одесі 17 жовтня пролунав вибух (Getty Images)
Жителі Одеси сьогодні, 17 жовтня, чули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Поки місцева влада та військові не давали офіційних коментарів.
Варто зазначити, що в Одеській області повітряна тривога розпочалася о 8:06. Станом на 8:30 вона ще триває.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Відомо про влучання у Шевченківському районі.
Також у Київській області повідомили про роботу сил ППО.
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