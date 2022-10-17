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В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Одеса, Понеділок 17 жовтня 2022 08:35
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух Фото: в Одесі 17 жовтня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Одеси сьогодні, 17 жовтня, чули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Поки місцева влада та військові не давали офіційних коментарів.

Варто зазначити, що в Одеській області повітряна тривога розпочалася о 8:06. Станом на 8:30 вона ще триває.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

Фото: карта повітряних тривог (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Відомо про влучання у Шевченківському районі.

Також у Київській області повідомили про роботу сил ППО.

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