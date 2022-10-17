В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв

Жители Одессы сегодня, 17 октября, слышали взрыв. Он раздался во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении. Пока местные власти и военные не давали официальных комментариев. Следует отметить, что в Одесской области воздушная тревога началась в 8:06. По состоянию на 8:30 она продолжается. Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)