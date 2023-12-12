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В Одессе обвалилась часть жилого дома (фото)

Одесса, Вторник 12 декабря 2023 16:35
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В Одессе обвалилась часть жилого дома (фото) Архивное фото: В Одессе обвалилась часть жилого дома (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В центральной части Одессы сегодня, 12 декабря, обвалилась часть жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

"На Серова обвалился кусок 3-х этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Фото: Последствия обрушения (t.me/OdessaDumskayaNet)

"Думская" со ссылкой на спасателей сообщает, что предварительно дом находился в аварийном состоянии.

Обвалы домов в Одессе

Недавно сообщалось, что в центре Одессы, на улице Базарной, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не были обнаружены.

Согласно данным издания "Думская", это было вторым обрушением здания через месяц.

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Одесса Обрушение дома
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