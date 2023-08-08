В Одесі обговорили актуальні питання протезування та реабілітації, - Леонов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора круглого столу, народного депутата Олексія Леонова.

"Понад місяць ми працювали по цій темі. Розробили поправки до базисної для сфери протезування постанови Кабміну. Про потребу їх невідкладного прийняття наголошував з парламентської трибуни. Звернення до Уряду підтримало 37 нардепів. Здійснили інспекцію реабілітаційних та санаторно-курортних закладів області. Вона виявила суттєвий потенціал для створення хабу саме в Одесі. Опрацьований матеріал - базис сьогоднішньої дискусії", - наголосив Олексій Леонов.

Участь в заході взяли представники міністерств, керівництво області, керівники медичних установ, народні депутати України, громадські активісти.

"Склад учасників та їх фаховий рівень, наявні канали для комунікації на всіх рівнях влади, можливості для внесення законодавчих ініціатив відкривають перед нами широке поле для дій. За підсумками круглого стола буде розроблено резолюцію, яка включатиме нові ініціативи, що будуть здатні покращити ситуацію у сфері протезування та реабілітації; пропозиції щодо змін в нормативно-законодавчій базі; ідеї щодо шляхів розв'язання проблем, які заважають реалізації потенціалу Одеського регіону", - додав нардеп.

Також він повідомив, що буде брати участь у нараді Міністерства охорони здоров'я, щоб донести спільні ідеї та напрацювання учасників круглого столу.

"Сьогодні ми мали можливість долучитись до благородної справи, про яку нещодавно говорив наш президент: "Українська держава потребує нових принципів вдячності всім, хто боровся на війні за свободу та незалежність України", - підсумував Леонов.