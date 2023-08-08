В Одессе обсудили актуальные вопросы протезирования и реабилитации, - Леонов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора круглого стола, народного депутата Алексея Леонова.

"Более месяца мы работали по этой теме. Разработали поправки в базисное для сферы протезирования постановление Кабмина. О необходимости их безотлагательного принятия подчеркивал с парламентской трибуны. Обращение к Правительству поддержало 37 нардепов. Осуществили инспекцию реабилитационных и санаторно-курортных учреждений. для создания хаба именно в Одессе. Обработанный материал - базис сегодняшней дискуссии", - подчеркнул Алексей Леонов.

Участие в мероприятии приняли представители министерств, руководство области, руководители медицинских учреждений, народные депутаты Украины, общественные активисты.

"Состав участников и их профессиональный уровень, имеющиеся каналы для коммуникации на всех уровнях власти, возможности для внесения законодательных инициатив открывают перед нами широкое поле для действий. По итогам круглого стола будет разработана резолюция, включающая новые инициативы, способные улучшить ситуацию в сфере протезирование и реабилитации; предложения по изменениям в нормативно-законодательной базе; идеи о путях решения проблем, мешающих реализации потенциала Одесского региона", - добавил нардеп.

Также он сообщил, что примет участие в совещании Министерства здравоохранения, чтобы донести общие идеи и наработки участников круглого стола.

"Сегодня мы имели возможность приобщиться к благородному делу, о котором недавно говорил наш президент: "Украинское государство нуждается в новых принципах благодарности всем, кто боролся на войне за свободу и независимость Украины", - подытожил Леонов.