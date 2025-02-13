В Одессе объединили два университета: о каких вузах идет речь
Кабинет Министров Украины принял решение об укрупнении сети высших учебных заведений. В рамках этого решения к Одесскому национальному университету имени И.И. Мечникова присоединили с Национальным университетом "Одесская юридическая академия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Сообщается, что реорганизация будет происходить постепенно в течение 2025 года. Для передачи имущества и согласования кадровых вопросов создадут специальную комиссию под руководством ректора ОНУ имени И.И. Мечникова.
Правительство уверяет, что изменения не повлияют негативно на студентов: они продолжат обучение по тем же образовательным программам без изменения условий финансирования, в частности, сохранятся бюджетные места, а стоимость контрактного обучения останется неизменной. Права научно-педагогических работников также защищены, за исключением руководящего состава обоих университетов.
Это решение является частью государственной политики по оптимизации сети высших учебных заведений. За последние 15 лет среднее количество студентов в вузах сократилось вдвое, что побудило правительство к укрупнению университетов. Объединение должно способствовать улучшению качества образования, более эффективному использованию ресурсов и модернизации научной инфраструктуры.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киевском авиационном институте (КАИ) сформировали новый наблюдательный совет в рамках трансформации образования для укрепления обороноспособности страны. В состав совета вошли Тарас Чмут, Роман Грищук, Евгения Беспалова, Андрей Бродецкий, Анна Гвоздяр, Антон Сененко и Петр Чернышов. Они имеют опыт в бизнесе, волонтерстве и других сферах. Обновленный совет будет работать над развитием КАИ как главного центра подготовки специалистов в сфере defense tech.
Также мы рассказывали, что Минобороны подало заявки на вступление семи высших военных учебных заведений в Европейский колледж безопасности и обороны (ESDC). Это позволит улучшить подготовку украинских военных по европейским стандартам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.