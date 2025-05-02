В Одесі на Куликовому полі чоловік з ножами поранив чотирьох поліцейських: перші деталі

За даними джерел, працівники поліції у п'ятницю, 2 травня, забезпечували порядок на Куликовому полі. Там до них підійшов чоловік із ножами та скоїв напад. Четверо правоохоронців було поранено.

Інші правоохоронці знешкодили нападника застосувавши вогнепальну зброю. Його госпіталізували, тих кого він поранив, теж госпіталізували.

Оновлено о 18:45.

У поліції уточнили, що чоловік з двома ножами накинувся на правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку, спричинивши їм ножові поранення.

"З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника. Нападника з пораненнями госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу).