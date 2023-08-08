В Одесі кафе та ресторанам дозволили працювати до 11 вечора

Роботу кафе та ресторанів в Одеській області буде продовжено до 23:00. Однак розважальні заходи повинні закінчуватися о 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram .

Нагадаємо, згідно з розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації, з 1 березня 2023 року на території Одеси та Одеської області запроваджено комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку.

"Нагадую, що гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00", - додав Кіпер.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", - написав він.

Водночас в Одеській області планують незабаром дозволити купання в Чорному морі. Відкрити пляжі для купання в Одесі планували ще з початку літа. Але через підрив Каховської ГЕС та забруднення води із 17 червня купатися в Чорному морі заборонили.

До 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА.